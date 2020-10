Als Reaktion auf den globalen Tag des Händewaschens hat Simpleway die Kampagne #LoveHandWashFromToday gestartet

Der 15. Oktober ist der weltweite Tag des Händewaschens. Simpleway, eine bekannte Tageschemikalienmarke, startete an diesem Tag die Kampagne #LoveHandWashFromToday.

(Photo: Business Wire)

Der Globale Tag des Händewaschens ist eine weltweite Initiative. Handwäschen ist der einfachste und effektivste Weg, um die Verbreitung von Krankheiten und Bakterien zu verhindern. Die Gesundheit wird vor allem dadurch geschützt, dass man sich regelmäßig die Hände wäscht. Besonders nach der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel und nach dem Besuch von Geschäften und anderen öffentlichen Orten sollte man sich regelmäßig die Hände waschen.

Das Händewaschen lässt sich besser mit einem automatischen Seifenspender bewerkstelligen. Im Vergleich zu anderen Methoden, die Bakterien enthalten können, ist die Verwendung eines automatischen Seifenspenders bequemer und hygienischer. Der automatische, schäumende Handwaschautomat Simpleway C1 stützt sich auf den eingebauten Infrarotsensor, um den Schaum automatisch zu verteilen, ohne die Flasche zu drücken oder zu berühren. Legen Sie einfach Ihre Hand für 0,25 Sekunden unter den Auslass. Bei dieser berührungslosen Handwaschmethode bleiben keine Flecken auf der Flasche zurück, so dass eine Kreuzinfektion durch Bakterien besser vermieden werden kann.

Simpleway C1 wählt ein von COSMOS der Europäischen Union zertifiziertes Aminosäure-Tensid. Es verwendet natürliche organische Materialien als Rohstoffe, ergänzt durch Kokosnussöl-Extrakt, und besitzt eine milde reinigende, sterilisierende und feuchtigkeitsspendende Wirkung. Simpleway C1 wird zusätzlich mit Glyzerin und Kokosnussöl-Hautpflegeinhaltsstoffen versetzt, um eine gute Kondition zu erhalten. Es ist ein Handdesinfektionsmittel, das die Handhaut nicht verletzt und eine feuchtigkeitsspendende Wirkung hat. Nachdem die Hände gewaschen wurden, gibt es kein offensichtliches klebriges oder trockenes Gefühl. Simpleway C1 ist so konzipiert, dass es für jeden Innenraum in Küche oder Bad geeignet ist und die Schaummenge vernünftig kontrolliert werden kann. Reichhaltiger Schaum kann die Hände reinigen, und es ist einfacher, die Hände abzuspülen, ohne Schaum zu hinterlassen. In jeder Flasche befinden sich 300 ml, die 440 Mal verwendet werden können. Für eine Familie kann es einen 55-Tage-Service bieten.

Die Veranstaltung #LoveHandWashFromToday findet vom 15. Oktober bis zum 26. November statt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier: https://www.facebook.com/Simplewayofficial/. Vom 15. Oktober bis zum 21. Oktober können Sie über den Link kaufen und den günstigsten Preis erhalten, bitte klicken Sie hier: https://amzn.to/3lsAD81.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201014005040/de/