Canada Nickel Company beginnt mit dem Handel am OTCQB Market unter dem Ticker CNIKF

Mark Selby, Chair und CEO, kommentierte: „Der Handel am OTCQB wird das Unternehmen einem viel breiteren Spektrum von US-Investoren zugänglich machen und unser Ziel unterstützen, die Liquidität und Sichtbarkeit in den USA zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, unsere Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das sich in einem der weltweit besten Bergbaugebiete befindet, dieser neuen Investorengruppe vorzustellen.“

Das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford befindet sich im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, wichtige Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.

Der OTCQB Venture Market ist der führende Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase. Die teilnehmenden Unternehmen müssen in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand sein und einen jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess durchlaufen. Anleger finden Quotierungs- und Marktinformationen in Echtzeit unter https://www.otcmarkets.com/stock/CNIKF/overview.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Jurisdiktionen die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert.