cyan AG: Deutlicher Ergebnisanstieg in H1 2020 trotz COVID-19-Pandemie

* Gesamterträgea von EUR 19,2 Mio. (+142% im Vergleich zu H1 2019)

* Umsatz von EUR 16,9 Mio. (H1 2019: EUR 7,0 Mio.)



* EBITDA von EUR 2,2 Mio., entspricht einer EBITDA Marge von 13% (H1 2019: EUR -1,0 Mio.; Marge -15%); inkl. außerordentliche Abschreibung der Wirecard Forderung in Höhe von EUR 4,5 Mio.



* Neuer Kunde MobiFone, sowie wichtige Fortschritte bei Orange und Aon

München, 15. Oktober 2020 - Die cyan AG erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Konzerngesamtertrag von EUR 19,2 Mio. nach EUR 7,9 Mio. in der Vergleichsperiode 2019. Dies entspricht einem Wachstum von 142 Prozent. Das EBITDA betrug im ersten Halbjahr 2020 EUR 2,2 Mio. nach EUR -1,0 Mio. im Vorjahr und beinhaltet EUR 4,5 Mio. an Wertberichtigungen durch eine Forderungsabschreibung gegenüber der Wirecard Technologies GmbH, welche im Juli 2020 die Insolvenz beantragte.



in EUR Mio.

Ertragskennzahlen H1 2020 H1 2019

Gesamterträgea 19,2 7,9

Umsatzerlöse 16,9 7,0

EBITDAb 2,2 - 1,0

EBITDA-Margec 13 % - 15 %

EBIT - 0,8 - 3,8

EBIT-Margec - 5 % - 54 %

Konzernergebnis 0,6 - 4,0

Ergebnis je Aktie (EUR) 0,06 - 0,45

Segmentkennzahlen H1 2020 H1 2019

Gesamtertrag BSS/OSS 15,9 5,4

Gesamtertrag Cybersecurity 3,4 2,1

EBITDA BSS/OSS 9,7 0,3

EBITDA Cybersecurity - 7,1 - 1,0

Kapitalflusskennzahlen H1 2020 H1 2019

Operativer Cashflow - 4,4 - 2,9

Investitionscashflow - 0,5 - 0,0

Finanzierungscashflow - 0,4 2,1

Bilanzkennzahlen 30.06.2020 31.12.2019

Bilanzsumme 99,5 99,3

Eigenkapital 82,8 82,2

Nettoverschuldungd 1,0 - 5,1

Operative Kennzahlen 30.06.2020 31.12.2019 Mitarbeiteranzahl (FTE) 145 135 Leads in fortgeschrittenem Stadiume 79 58 Adressierbarer Marktf (Mio.) 65 50

a Bestehend aus Umsatzerlöse EUR 16,9 Mio. zzgl. sonst. Erlöse EUR 0,5 Mio., Erträge aus Wertaufholung EUR 0,3 Mio.und Bestandveränderung EUR 1,4 Mio.

b Inklusive ausserordentliche Abschreibung des Contract Assets/Forderung im Zuge der Wirecard Insolvenz



c Berechnet als EBITDA bzw. EBIT durch Umsatzerlöse



d Bestehend aus Leasingverbindlichkeiten EUR 4,8 Mio. abzgl. Kassabestand EUR 3,8 Mio.



e Entspricht Leads der internen Sales Cycle Phasen: NDA, Proof of Concept, Request for Proposal/Quote, Close to Signing