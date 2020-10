Zumindest 2 Argumente sprechen für ein Engagement in Siemens Healthineers (SH): Zum einen prüft die Deutsche Börse eine Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Titel und SH hätte dadurch eine Chance, in diesen Kreis der bedeutendsten 40 deutschen Aktien aufgenommen zu werden. ETFs die den DAX abbilden, müssten das Medizintechnik-Unternehmen nachkaufen. Weiters gelten die Produkte als begehrt und margenstark. Zum anderen beweist ein neues Produkt mit Phantasie die Flexibilität der SH Ingenieure. Die Medizintechniktochter von Siemens bringt nämlich einen Schnelltest zum Nachweis des Coronavirus auf den Markt, der binnen 15 Minuten zeigt, ob ein Mensch mit dem Covid-19-Virus infiziert ist. Weiters braucht es kein medizinisches Fachpersonal vor Ort. Dies erklärt die große Nachfrage, nachdem sich alleine Bayern bereits Zugriff auf zehn Millionen Corona-Schnelltests gesichert hat.

.

Zum Chart

.

Dass auch Firmen aus der Gesundheitsbranche von einem Corona-Sell Off betroffen waren, zeigte sich am Kursverlauf im Zeitraum vom 24. Januar 2020 bis 16. März. In diesem Zeitraum verlor der Konzern rund 37 Prozent an Börsenwert. Die Gegenbewegung nach dem Sell-Off war fulminant und sie endete mit dem All Time High am 26. Mai 2020 in der Höhe von 47,27 Euro. Ab diesem Zeitpunkt hat das Papier gewonnenes Terrain wieder abgeben müssen und notiert aktuell bei 38,35 Euro. Es scheint, dass der Kursverlauf seit Anfang September einen Boden ausbildet, wobei die Ankündigung über den Schnelltest am gestrigen Handelstag der Aktie zu einem Kursplus im Ausmaß von 2,40 Prozent verhelfen konnte. Der erwartete Erlös durch den Verkauf des Schnelltests sollte den Support beim Level von 36,92 Euro festigen und einen Kursgewinn bis auf den Wert von 41,26 Euro unterstützen.