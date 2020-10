SurveyMonkey vereinfacht CX für Unternehmen – durch seine GetFeedback-Plattform

Dank SurveyMonkey benötigen Unternehmen wie Build.com, Calendly, Crocs, DealerSocket, IBM und Pandora jetzt weniger Zeit für die technischen Seiten von CX und haben mehr Zeit, sinnvoll auf Feedback zu reagieren und so die Kundenbindung zu pflegen und zu stärken.



AMSTERDAM, Oct. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SurveyMonkey (Nasdaq: SVMK), führend in agilen Softwarelösungen im Bereich Kundenerfahrung (CX), Marktforschung und Umfragefeedback, hat heute seine neue CX-Lösung auf den Markt gebracht: die GetFeedback-Plattform . Die Lösung wurde auf dem CX Impact Summi t EMEA, vorgestellt, dem von SurveyMonkey initiierten Eröffnungsevent für Kundenerfahrung. Dieses Multi-Channel-Angebot ist eine kosteneffiziente CX-Lösung, die sich leicht implementieren lässt. Dadurch können Organisationen ihr CX-Programm innerhalb von Tagen – nicht Monaten – einrichten und schnell Erkenntnisse zu ihren Kunden erhalten, verstehen und in passende Maßnahmen umsetzen. Dieser agile CX-Ansatz ermöglicht es Organisationen, für ihre Kunden überzeugende Erfahrungen zu schaffen, die sich in Kundenzufriedenheit und Kundentreue widerspiegeln. Durch die GetFeedback-Plattform ist die Implementierung der CX-Technologie für die Unternehmen einfach und zeitsparend. So steht ihnen mehr Zeit für das Wesentliche zur Verfügung: die Kundenpflege.

Im Vergleich zu CX-Angeboten mit hohem Servicebedarf füllt die GetFeedback-Plattform eine Marktlücke, da die Unternehmen diese Lösung schnell und einfach einsetzen können. Die Unternehmen erfassen wichtiges Feedback auf allen digitalen Kanälen und bringen operative Daten aus Salesforce ein, alles in einer Plattform. Die 360°-Sicht der Kunden ist – gerade in der Zeit der Corona-Pandemie – für die Kundenbindung noch wichtiger geworden, was den Unternehmensleitungen immer bewusster wird. Eine letzte Woche von SurveyMonkey gestartete Erhebung hat ergeben, dass 89 % der befragten Führungskräfte auf Geschäftsführerebene an CX äußerst interessiert sind. Und 51 % dieser Führungskräfte brachten zum Ausdruck, dass die Kombination von CX und operativen Daten die Herausforderung schlechthin für CX-Programme darstellt. Weiter gaben 43 % an, dass ihre Unternehmen die Bemühungen in puncto digitale Transformation beschleunigt hätten, während 68 % als Reaktion auf die Pandemie weitere Touchpoints für ihre Kunden eingerichtet haben.