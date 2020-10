Anteiländerung eines bedeutenden Aktionärs von Caledonia Mining

15. Oktober 2020: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... ) gibt bekannt, dass es am 13. Oktober 2020 eine Benachrichtigung erhalten hat, dass der Anteil von Sales Promotion Services S.A. einem bedeutenden Aktionär im Sinne der AIM-Regeln, an den Aktien des Unternehmens auf 663.773 Aktien gesunken ist, was 5,48% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Es wurden dem Unternehmen keine weiteren Einzelheiten zu diesem Rückgang mitgeteilt.