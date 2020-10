Neue, von FireCompass eingeführte KI-Technologie imitiert Tausende von Hackern, die versuchen, in Unternehmen einzudringen

Alle 39 Sekunden wird ein Hackerangriff ausgeführt und schädigt jedes Jahr jeden dritten Amerikaner. Dazu erklärt Gartner: „Sachkundige Angreifer und kriminelle Organisationen arbeiten mit einem Niveau an Raffinesse, das die Präventions- und Erkennungsfähigkeiten der meisten Sicherheits- und Risikomanagementteams übertrifft."

„Unternehmen führen normalerweise nur ein paar Mal im Jahr Sicherheitstests in Teilbereichen ihrer internetfähigen Geräte durch, wobei Shadow IT, die den Sicherheitsteams unbekannt ist, unberücksichtigt bleibt. Unterdessen versuchen Hacker stets, all ihre Assets anzugreifen", sagte Bikash Barai, Mitbegründer von FireCompass. „Die Vision vn FireCompass ist es, Continuous Automated Red Teaming (CART) für alle Unternehmen verfügbar zu machen, damit sie all ihre Assets jederzeit finden und testen können – genau wie echte Angreifer."

FireCompass erfindet mit den Möglichkeiten von KI und SaaS das traditionelle Red Teaming neu. Die Lösung läuft kontinuierlich, ohne dass Software, Hardware oder zusätzliche Mitarbeiterressourcen erforderlich sind. Sie indexiert das Deep Web, Darknet und Surface Web mit ähnlichen Aufklärungstechniken wie nationalstaatliche Akteure es tun. Die Plattform entdeckt automatisch die sich ständig verändernde digitale Angriffsfläche eines Unternehmens, einschließlich unbekannter exponierter Datenbanken, Cloud Buckets, Code Leaks, gefährdeter Zugangsdaten, riskanter Cloud-Assets, offener Ports usw. Die Angriffsmaschine startet dann mehrstufige Angriffe, unter anderem Netzwerkangriffe, Anwendungsangriffe und Social-Engineering-Angriffe auf der entdeckten digitalen Oberfläche, um Angriffspfade zu identifizieren, die von herkömmlichen Tools gewöhnlich übersehen werden.