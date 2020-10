Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Schließlich genügt ein Anstieg von rund zweiundzwanzig Prozent für ein neues Monatshoch. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 0,05 EUR gefunden. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Einen solchen Rabatt bekommt man schließlich nicht alle Tage. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

Fazit: Sind das bei Steinhoff jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.