BevCanna ist dank Partnerschaft mit Keef Brands auf bestem Weg zu raschem Wachstum im US-Markt für Cannabis als Genussmittel

VANCOUVER, British Columbia, 15. Oktober 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, hat heute Neuigkeiten zu seiner Partnerschaft mit der preisgekrönten Firma Keef Brands bekannt gegeben. Dank dieser Partnerschaft ist BevCanna bestens für ein rasches Wachstum im US-Markt gerüstet, wo auf Bundesebene eine positive Regulierungsreform im Hinblick auf die US-Gesetze zur Legalisierung von Cannabis erwartet wird.

BevCannas Abkommen mit Keef Brands für Nordamerika nutzt die Stärken beider Unternehmen in vollem Umfang. BevCanna wird im kanadischen Markt als exklusiver Lizenznehmer, Herstellungs- und Vertriebspartner für die preisgekrönte US-Linie von Aufgussgetränken der Marke Keef auftreten. Außerdem wird sich das Unternehmen über das ausgedehnte Produktions- und Vertriebsnetz von Keef in den USA – es umfasst mehr als 1.000 Verkaufsstellen und Lieferdienste in Colorado, Kalifornien, Arizona, Nevada, Michigan, Oklahoma und Puerto Rico – Zugang zum US-Cannabismarkt zu verschaffen.

„Diese Partnerschaft mit Keef Brands ist eine großartige Chance für BevCanna“, freut sich John Campbell, Chief Strategy Officer von BevCanna. „Keefs starkes Produktions- und Vertriebsnetz in den USA wird die Expansionspläne von BevCanna in den Vereinigten Staaten maßgeblich unterstützen, und BevCannas Know-how im kanadischen Markt für Aufgussgetränke wird Keefs Präsenz in Kanada stärken. Es ist eine starke Kombination mit einem hervorragenden Potenzial für beide Unternehmen.

Keef Brands ist derzeit Anbieter von sechs der zehn umsatzstärksten Cannabisgetränke in Colorado und von drei der zehn umsatzstärksten in Kalifornien1. Keef Brands rangiert in den Vereinigten Staaten in puncto verkaufte Stückzahlen an zweiter Stelle aller Cannabisgetränkehersteller2. Nachdem sich die Situation in Zusammenhang mit den Cannabisvorschriften in den internationalen Rechtsstaaten einschließlich den USA zunehmend klärt, wird BevCanna das umfassende Netzwerk, das den Getränkehersteller Keef zur zweitstärksten Getränkemarke gemacht hat, für den Ausbau des Vertriebs von Fertigprodukten seiner hauseigenen Getränkemarken Anarchist Mountain und Grüv nutzen.