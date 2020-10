Spearmint fordert Eilanalyse an, nachdem die ersten drei fertiggestellten Bohrlöcher im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in seinem Lithium-Tonsteinprojekt Clayton Valley in Nevada auf sichtbaren Tonstein gestoßen sind

15. Oktober 2020 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass in den ersten drei fertiggestellten Bohrlöchern im Rahmen des laufenden mehrere Löcher umfassenden Bohrprogramms 2020 in seinem Lithium-Tonsteinprojekt Clayton Valley (das „Projekt“) sichtbarer Tonstein angetroffen wurde; u.a. wurden in allen Löchern Abschnitte der angepeilten Tonsteinformation von 175 bis 200 Fuß durchteuft. Die Proben aus den ersten drei Löchern wurden als Eilauftrag umgehend zur Analyse an das Labor übergeben. Spearmint fährt mit den verbleibenden Löchern im Rahmen seines Bohrprogramms in direkter Nachbarschaft zum Projekt von Cypress Development Corp. (CYP.v) fort (siehe Bild und Karte). Cypress meldete vor Kurzem (11. August 2020) eine Steigerung seiner Lithium-Mineralressourcenschätzung um 55 %; diese beinhaltet nun gemessene und angezeigte Ressourcen im Gesamtumfang von 929,6 Millionen Tonnen mit im Schnitt 1.062 Teile Lithium pro Million (ppm Li) oder 5,2 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ). Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

*Sichtbarer Tonstein im Bohrkern aus dem Bohrprogramm 2020 von Spearmint

James Nelson, President von Spearmint, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir in den ersten drei fertiggestellten Bohrlöchern im Rahmen unseres laufenden Bohrprogramms 2020 bedeutende Tonsteinabschnitte durchteuft haben. Wir fühlen uns bestärkt von dem, was wir in diesen ersten drei Löchern beobachten konnten, und haben die Proben deshalb als Eilauftrag zur sofortigen Analyse an das Labor geschickt, damit wir die Ergebnisse so bald wie möglich veröffentlichen können. Nevada stand seit dem von Tesla ausgerichteten ‚Battery Day‘ am 22. September 2020 im Brennpunkt des Lithiumsektors. Dort verkündete Elon Musk seine Absicht, Lithium-Tonstein-Projekte in Nevada zu erwerben, und brachte das überwältigende Bedürfnis von Tesla zum Ausdruck, sich inländische Lithiumvorkommen zur Versorgung der Gigafactory des Konzerns zu sichern. Spearmint konnte mit seinem ersten bescheidenen Bohrprogramm im Jahr 2018, das auf die Tonsteinformation abzielte, erste Erfolge feiern und durchteufte dabei Gehalte von bis zu 1.670 ppm Lithium. Obwohl das Bohrprogramm 2018 zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die allgemeine Marktlage eher schwach war, könnten positive Ergebnisse aus dem aktuellen Bohrprogramm nach Einschätzung der Unternehmensführung deutlich größere Auswirkungen haben, da der Markt Lithiumprojekte, insbesondere Lithiumprojekte in Nevada, derzeit positiv bewertet. Das aktuelle, mehrere Löcher umfassende Bohrprogramm wird deutlich robuster sein als das Programm aus dem Jahr 2018 und könnte es Spearmint ermöglichen, in unserem Teil dieser Tonsteinlagerstätte, die wir mit Cypress Development Corp. teilen, möglicherweise eine Ressource abzugrenzen. Diese Lagerstätte ist eines von wenigen Tonsteinvorkommen in Nevada, die Tesla nach eigenen Angaben begehrt. Zusätzlich zum laufenden Bohrprogramm in Nevada rechnet Spearmint in den nächsten Wochen auch mit dem Eingang der Ergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen Arbeitsprogramms im Goldprojekt Goose in Neufundland. Dieses Projekt grenzt an die Entdeckungsbohrung von New Found Gold an und liegt dieser am nächsten. Darüber hinaus konnten wir vor Kurzem Laurentia Exploration aus Quebec mit der Aufnahme der Arbeiten in unserem Goldprojekt Perron East in Quebec im Oktober beauftragen. Wie Sie sehen können, verfügt Spearmint über mehrere Chancen den Wert für seine Aktionäre zu steigern, und wir sind sehr zuversichtlich, was den Rest des Jahres 2020 angeht.“