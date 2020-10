APEIRON Biologics AG stärkt Aktionärsstruktur und Aufsichtsrat durch internationalen Ankerinvestor

Britisches Investorenkonsortium Franklin Road Ltd. erhöht Anteil an APEIRON Biologics signifikant auf über 13 %

Hauptversammlung wählt Edward Charles MA, Geschäftsführer von Franklin Road Ltd., als neues Aufsichtsratsmitglied

Wien, Österreich, 15. Oktober 2020: Die APEIRON Biologics AG gab im Rahmen ihrer außerordentlichen Hauptversammlung eine wesentliche Stärkung der Aktionärsstruktur sowie ein neues Aufsichtsratsmitglied bekannt.

Demnach hat das britische Investorenkonsortium Franklin Road Limited seine Beteiligung an APEIRON Biologics signifikant erhöht. Franklin Road hatte sich bereits im Zuge der Kapitalerhöhung im Juni 2020 am Unternehmen beteiligt, konnte damals allerdings wegen der Überzeichnung der Kapitalerhöhung nicht den angestrebten Unternehmensanteil erwerben. Im Rahmen eines Secondary Offerings hat Franklin Road Aktien von bestehenden Aktionären erworben und so seinen Anteil am Unternehmen von knapp 1 % auf 13,06 % erhöht.

Aufgrund der gestiegenen Beteiligung von Franklin Road an dem Unternehmen wurde auf der gestrigen Hauptversammlung Edward Charles, MA, Geschäftsführer von Franklin Road, als neues Aufsichtsratsmitglied der APEIRON Biologics AG gewählt. Vor allem die Kontakte und das weitreichende Netzwerk des neuen Ankerinvestors stellen ein wichtiges Fundament für die weitere strategische Entwicklung der APEIRON Biologics dar.

"Das Engagement von Franklin Road bei APEIRON Biologics stärkt unsere Aktionärsstruktur und hat zugleich langjährigen und treuen Aktionären die erfolgreiche Realisierung ihres Investments in unserem Unternehmen ermöglicht", sagte Peter Llewellyn-Davies, Vorstandsvorsitzender der APEIRON Biologics AG. "Seit Juni 2020 flossen rund 40 Millionen Euro Investoren- und Fördergelder in Finanzierungsrunden der APEIRON Biologics. Eine vor kurzem erschienene Fallstudie in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet Respiratory Medicine[1] zeigt erstmals ermutigende Daten zur Behandlung eines COVID-19 Patienten mit APN01. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für diese hervorragenden Leistungen."