Die Aktienmärkte gestern mit Verlusten sowohl an der Wall Street als auch in Europa: der Druck kommt von zwei Seiten. Nummer eins sind die sich weiter verflüchtigenden Stimulus-Hoffnungen nach den Aussagen von US-Finanzminister Mnuchin. Nummer zwei ist die machtvolle Rückkehr der Coronakrise - heute die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie. Damit wird die Wirtschaft weiter leiden, die Hoffnungen auf eine V-Erholung zerplatzen weiter, neue (lokale) Lockdowns drohen. Morgen ist der kleinen Verfall - derzeit wieder extrem hohe Call-Volumina bei US-Tech-Aktien wie Apple undd Tesla. Nach dem kleinen Verfall könnte die sich bereits abzeichnende Schwäche der amerikanischen Tech-Werte intensivieren.

Das Video "Der Druck kommt von zwei Seiten!" sehen Sie hier..