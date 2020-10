Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 15.10.2020

Kursziel: 2,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.10.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,30.

Zusammenfassung:

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Oktober wurde die Umfirmierung der ABO Invest AG in clearvise AG und neues genehmigtes Kapital von bis zu EUR24,5 Mio. beschlossen. Außerdem wurden weitere Satzungsänderungen beschlossen, um die neue Wachstumsstrategie zu unterstützen. Damit ist die Abnabelung von der ABO Wind vollzogen und die zukünftige clearvise AG wird als unabhängiger Betreiber von Grünstromanlagen ihre neue Wachstumsstrategie in die Tat umsetzen. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung und das Kursziel von EUR2,30.



First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 2.30 price target.



Abstract:

At the Extraordinary General Meeting on 8 October, it was decided to rename ABO Invest AG as clearvise AG and to increase the authorised capital by up to EUR24.5m. Further amendments to the articles of association were also resolved to support the new growth strategy. The connection with ABO Wind has thus been severed and the future clearvise AG will implement its new growth strategy as an independent operator of green power systems. We confirm our Add recommendation and EUR2.30 price target.

