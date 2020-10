Global Cyber Alliance bietet Cybersecurity Toolkit für Journalisten

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Washington (ots/PRNewswire) - Pressemitarbeiter verfügen jetzt über Ressourcenund Tools, um ihre Arbeit zu sichernDie Global Cyber Alliance (GCA) hat heute auf der Konferenz der Online NewsAssociation 2020 das GCA Cybersecurity Toolkit für Journalisten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2950366-1&h=2891781618&u=https%3A%2F%2Fgcatoolkit.org%2Fjournalists&a=GCA+Cybersecurity+Toolkit+f%C3%BCr+Journalisten) veröffentlicht. DasToolkit ist eine kostenlose, operative Ressource, die Journalisten, Watchdogsund kleinen Newsrooms dabei helfen soll, ihre Cybersecurity-Praktiken zuunterstützen. Journalisten stehen in diesem Jahr vor einigen der schwierigstenHerausforderungen überhaupt. Eine erfolgreiche Account-Übernahme oder einanderer Online-Angriff würde diese Herausforderungen noch schwieriger machen. Umeinen gewissen Seelenfrieden zu schaffen, hat die GCA eine Reihe von Toolszusammengestellt, mit denen Journalisten ihre Online-Präsenz schützen können, umsicherzustellen, dass ihre Arbeit unter ihrer Kontrolle bleibt, und um durchReputationsmanagement das Vertrauen ihrer Zielgruppen zu erhalten.Das GCA Cybersecurity Toolkit für Journalisten richtet sich an Fachleute, dieauf ihre eigenen Geräte angewiesen sind, unabhängig davon, ob sie freiberuflichtätig sind, für kleine Institutionen arbeiten oder viel Zeit im Außendienstverbringen. Es ist eine Anerkennung dessen, wohin sich die Branche entwickelthat, aber auch eine Anerkennung der sich schnell verändernden Risiken, zu denenonline-basierte Nachrichten einladen. Watchdogs, die beispielsweise mitgefährdeten Quellen arbeiten oder große Mengen sensibler Daten verwalten, könnenebenfalls von den im Toolkit enthaltenen Tools profitieren. Zu den kostenlosenTools gehören die Verschlüsselung von Daten, die Einrichtung automatischerBackups, sichere Kommunikation und mehr.Das Toolkit folgt den Empfehlungen für bewährte Verfahren, die vom Center forInternet Security (CIS), dem britischen National Cybersecurity Centre (NCSC) unddem australischen Cybersecurity Centre bereitgestellt werden. Diese globalenRichtlinien liefern den Entwurf für die Organisation des Toolkits und dieAuswahl der enthaltenen Tools. Um die Annahme und Nutzung des Toolkits zuunterstützen, hat die GCA auch ein https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2950366-1&h=3637603452&u=https%3A%2F%2Fcommunity.globalcyberalliance.org%2F&a=Community-Forum zur Verfügung gestellt, in dem Mitglieder der JournalistengemeinschaftFragen stellen, Herausforderungen und Erfahrungen austauschen, Lösungenvorschlagen und miteinander und mit den Cybersicherheitsexperten der GCAinteragieren können."Um die Mission von der GCA zur Reduzierung von Cyberrisiken zu erreichen,