Belmonts hochauflösende Messung der Magnetfeldstärke bekräftigt erneut ein Kupfer-Gold-Porphyr-Modell für das Konzessionsgebiet Come by Chance im Bergbaugebiet Greenwood in BC

Vancouver, B.C. Kanada, 15. Oktober 2020; Belmont Resources Ltd. („Belmont“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: BEA; FWB: L3L2) freut sich zu berichten, dass die hochauflösende Messung der Magnetfeldstärke mit einem unbemannten Luftfahrzeug über dem Konzessionsgebiet Come by Chance (CBC) des Unternehmens im historischen Bergbaugebiet Greenwood abgeschlossen wurde. Die 5,3 Quadratkilometer umfassende Messung wurde von Pioneer Exploration Consultants Ltd. durchgeführt.





Lageplan der Konzessionsgebiete von Belmont

Die Ergebnisse der Messung der Magnetfeldstärke haben die Exploration des Konzessionsgebiets CBC vorangebracht, indem spezifische Standorte für die nächste Explorationsphase ermittelt wurden, die schließlich zur Auffindung der porphyrischen Kupfer-Gold-Intrusion durch Diamantbohrungen führen soll.

Das Konzessionsgebiet Come by Chance (CBC) erstreckt sich über eine Fläche von ca. 527 Hektar. Hier wurden seit Ende der 1890er Jahre Mineralexplorationen betrieben; deutlich wird dies an den vielen Gruben, Schächten und Stollen, die bei der Suche nach einer Kupfer-/Gold-Skarn-Minerallagerstätte vom Phoenix-Typ angelegt wurden. Obwohl die Mineralressource Phoenix der Hauptproduzent war, wurde in einigen der kleineren Minen aus einer Reihe verschiedener Lagerstättentypen Erz gefördert. Von 1900 bis 1975 wurden aus diesen 26 Hauptminen neben einer erheblichen Menge Blei, Silber und Zink 580 Mio. Pfund Kupfer und 1,4 Mio. Unzen Gold gefördert (Church, 1986) [1].

Das Konzessionsgebiet CBC, das sich drei Kilometer südöstlich der Lagerstätten Phoenix auf einem vergleichbaren geologischen Trend befindet, beherbergt innerhalb des grundlegend gleichen geologischen Milieus Skarne, eine epithermale und massive Sulfidmineralisierung, eine typische Mineralisierung in Zusammenhang mit tiefliegenden Kupfer-/Gold-Porphyr-Lagerstätten. Eine Skarnmineralisierung mit erhöhten Kupfergehalten kommt an vielen Stellen vor, wobei epithermale Alterationszonen und Quarzgänge von einem Diamantbohrloch in der Nähe der großen Verwerfung Eagle Mountain im Südwesten durchteuft wurden.