Transport for London ermöglicht mit kollaborativer Plattform zur Routenplanung von Remix eine umweltfreundlichere Zukunft im Nahverkehr

Eine einzige zuverlässige Quelle für Transportdaten erleichtert das Treffen wichtiger Entscheidungen

SAN FRANCISCO, 14. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Remix hat heute bekannt gegeben, dass Transport for London (TfL) das Unternehmen dafür ausgewählt hat, eine Plattform zur moderneren Planung des öffentlichen Nahverkehrs in London und zur Demokratisierung des Zugangs zu Transportdaten in der gesamten Behörde bereitzustellen. Damit wird das Ziel von TfL, dass bis 2041 80 % der Strecken zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, direkt unterstützt.