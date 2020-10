iXBRL und ESEF leicht gemacht / Silvester Group und ParsePort schnüren gemeinsames "ESEF-Sorglos-Paket" (FOTO)

Hamburg (ots) - Nach einer umfassenden Marktanalyse hat die Silvester Group bekannt gegeben, zusammen mit dem Technologiepartner ParsePort ein kundenoptimiertes ESEF/iXBRL-Full-Service-Angebot für Emittenten in Deutschland anbieten zu können. Mit der gemeinsamen Lösung bieten die Investor-Relations-Experten und der technologische Lösungsanbieter für das Reporting einen extrem kompetenten, qualitätsgesicherten Full-Service-Prozess zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen.



Mit dem "ESEF-Sorglos-Paket" bündeln die Silvester Group und die dänische ParsePort ihre Kräfte, um aus den rein funktionalen Anforderungen an mensch- und maschinenlesbare, einheitlich strukturierte IFRS-Finanzberichte kein Hexenwerk werden zu lassen. Dabei liefert ParsePort die in Europa führende Software-Lösung zur iXBRL-Konvertierung bestehender Finanzberichte im PDF-Format und der Zahlen in MS Excel - die Silvester Group steuert ihr seit mehr als 30 Jahren etabliertes Know-how in der erfolgreichen Erstellung und Redaktion von Geschäfts- und Finanzberichten bei. Das "ESEF-Sorglos-Paket" wird Unternehmenskunden zu einem sehr attraktiven Paketpreis angeboten und bietet zwei wesentliche Vorteile: