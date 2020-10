China hat am Mittwoch anlässlich des 40. Jahrestages der Gründung der Sonderwirtschaftszone (SEZ) Shenzhen im Rahmen einer großen Versammlung vor Ort in dieser Boomtown in der südlichen Provinz Guangdong zugesichert, die allseitige Öffnung seiner Wirtschaft unbeirrbar auszuweiten.

Am 26. August 1980 genehmigte die nationale Legislative Chinas die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen in Shenzhen, Zhuhai und Shantou in der Provinz Guangdong und Xiamen in der Provinz Fujian. In den letzten vier Jahrzehnten hat sich Shenzhen von einem kleinen Fischerdorf zu einer modernen Metropole mit einer ständigen Bevölkerung von über 13 Millionen Menschen entwickelt.

„Die Weltwirtschaft steht derzeit vor komplizierten Herausforderungen. Auf keinen Fall sollten wir uns von den sich umkehrenden Trends und Strömungen aufhalten lassen. Wir sollten die richtige Seite der Geschichte wählen, um die allseitige Öffnung unbeirrbar auszuweiten und den Aufbau einer offenen Weltwirtschaft und einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu fördern“, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping vor der Versammlung.

Zu einer Zeit, in der die weltweite wirtschaftliche Erholung durch die COVID-19-Pandemie und die Antiglobalisierungs-Stimmung erschwert wurde, stellte China im Mai dieses Jahres ein neues Entwicklungsmuster vor. Es ist als „Dual Circulation“ (Politik der zwei Kreisläufe) bekannt und nimmt den Binnenmarkt als Hauptstütze, während sich die in- und ausländischen Märkte gegenseitig Dynamik verleihen.

„Bei dem neuen Entwicklungsmuster handelt es sich nicht um einen geschlossenen inländischen Kreislauf, sondern um zwei offene inländische und internationale Kreisläufe“, betonte Xi, ebenfalls Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, in der Rede.

Er wies auf die Notwendigkeit hin, ein flexibleres politisches System und ein wissenschaftlicheres Managementsystem in den Bereichen inländischer und internationaler Handel, Investitionen und Finanzierung, Steuer- und Steuerangelegenheiten, Finanzinnovation und Ein- und Ausreise an den Grenzen zu erkunden.

Shenzhen, ein Wunder in puncto weltweite Entwicklung

Shenzhen ist eine brandneue Stadt, die von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und dem chinesischen Volk seit der Reform und Öffnung des Landes geschaffen wurde, und ihre Entwicklung in den letzten 40 Jahren sei laut Xi ein Wirtschaftswunder in der weltweiten Entwicklungsgeschichte.