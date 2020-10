Im aktuellen Aktionärsbrief berichtet die MagForce AG von einer anhaltend positi-ven Entwicklung bei den Behandlungszahlen von Hirntumor-Patienten (Glioblastom) in Europa. Nachdem in den vergangenen Jahren die Vorarbeit für die Kommerzialisierung der MagForce-Technologie geleistet wurde, dürften in 2020 erstmals nennenswerte Behandlungsumsätze erwirtschaftet werden. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem MagForce-CEO Dr. Ben Lipps gesprochen:



Cosmin Filker: Dr. Lipps, bereits Anfang des Geschäftsjahres 2020 haben Sie über eine sehr positive Entwicklung der Patientenanfragen berichtet. Offensichtlich schlägt sich dies in einem Anstieg der Behandlungszahlen nieder. Was sind die Gründe für diesen Erfolg?



Dr. Ben Lipps: In den Jahren 2015 bis 2018 haben wir das NanoTherm Verfahren, das ursprünglich von 2007 bis 2010 entwickelt wurde, evaluiert und mit unseren klinischen Kollegen ein verbessertes medizinisches Verfahren, das effektiver und einfacher anzuwenden ist, entwickelt. Unsere Partnerkliniken sind von der NanoTherm Therapie überzeugt und setzen diese mit großem Engagement zum Wohle ihrer Patienten bei der Behandlung von Glioblastoma ein. Wir gehen daher davon aus, dass die Zahl der Behandlungen weiterhin nachhaltig steigen wird.



Sämtliche Unternehmensaktivitäten in Europa zielen darauf ab, die Bekanntheit des NanoTherm Therapiesystems weiter zu steigern und die Therapie den Patienten zu-gänglich zu machen: beispielsweise unsere ,NanoTherm Therapy School', ein praxisorientiertes, einzigartiges und vielseitiges Anwendungstraining für den Einsatz der NanoTherm Therapie zur Behandlung von Glioblastoma, das in enger Zusammenarbeit mit führenden Experten entwickelt wurde, ist weiterhin sehr erfolgreich. Ziel des umfassenden Anwendungstrainings, das sich an Mediziner und medizinisches Fachpersonal aus dem Bereich der Neuroonkologie richtet, ist es, Chirurgen in der Verwendung der innovativen NanoTherm Technologie des Unternehmens zu zertifizieren - erst vergangene Woche wurde wieder eine Einheit durchgeführt, das Interesse an der

Seite 2 ► Seite 1 von 4