American Manganese Inc. wird von 20. bis 24. Oktober 2020 an der kanadischen Forschungs- und Entwicklungsmission für Sekundärbatterien für Südkorea teilnehmen

15. Oktober 2020 - Surrey, BC - American Manganese Inc. („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Rahmen der Ausstellung InterBattery 2020 vom 20. bis 24. Oktober 2020 an der kanadischen Forschungs- und Entwicklungsmission für Sekundärbatterien für Südkorea (Canadian Secondary Battery R&D Mission to South Korea) teilzunehmen. Ziel ist es, den Teilnehmern eine bessere Präsenz bei koreanischen und internationalen Organisationen zu ermöglichen.

Die kanadische Forschungs- und Entwicklungsmission für Sekundärbatterien in Südkorea wird von Global Affairs Canada (GAC) über die kanadische Botschaft in Seoul und in Zusammenarbeit mit dem National Research Council Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) durchgeführt. Folgende Elemente sind geplant:

- Maßgeschneiderte B2B-Treffen mit koreanischen Unternehmen zur Erörterung von Möglichkeiten der Zusammenarbeit im F&E-Bereich

- Virtuelle Sprechmöglichkeiten, um südkoreanischen Unternehmen, Industrieverbänden, Forschern und öffentlichen Einrichtungen die Kompetenzen der Unternehmen für eine industrielle Zusammenarbeit im F&E-Bereich vorzustellen

American Manganese wird am 21. Oktober im Rahmen des „Canadian Secondary Battery Networking Forum“ einen virtuellen Vortrag halten. Diese ausverkaufte Veranstaltung wird aufgezeichnet und mit koreanischen Untertiteln versehen, um sie interessierten Unternehmen auch nach dem 21. Oktober zugänglich zu machen.

Der öffentliche und private Sektor in Südkorea haben große Summen in Batterietechnologien investiert, um ihren Wettbewerbs- und Innovationsstatus aufrechtzuerhalten und den internationalen Mitbewerbern immer einen Schritt voraus zu sein. Südkorea hat sich in der internationalen Versorgungskette für Batteriekomponenten bereits einen Namen gemacht. Viele international führende Hersteller von Sekundärbatterien, wie LG Chem, Samsung SDI und SK Innovation, haben hier ihren Firmensitz.

Ziel der Mission ist es, kanadische Unternehmen mit potenziellen koreanischen Partnern zusammenzubringen und so eine industrielle Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung mit Potenzial für eine künftige Vermarktung zu ermöglichen. Beispiele für eine Zusammenarbeit im F&E-Bereich sind die Validierung, die Adaptierung oder die gemeinsame Entwicklung von kanadischen Technologien in Korea oder anderen Märkten.