DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Ergebniskennziffern für die ersten neun Monate 2020 und hebt Ergebnisprognose an



15.10.2020 / 09:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 15. Oktober 2020



Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Ergebniskennziffern für die ersten neun Monate 2020 und hebt Ergebnisprognose an



Auf Basis der vorläufigen Zahlen erwartet die Hapag-Lloyd AG in den ersten neun Monaten 2020 ein EBITDA von etwa 1,8 Milliarden Euro (9M/2019: 1.511 Millionen Euro) und ein EBIT von etwa 850 Millionen Euro (9M/2019: 643 Millionen Euro).