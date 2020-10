Bislang sind diese Kriterien vor allem die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen. SAP, Linde und Siemens geben in der derzeitigen Konstellation den Ton an und sind am höchsten gewichtet. Daran würde auch eine Aufstockung nichts ändern, wie die DZ-Bank in einer neuen Studie darlegt. Die 10 potenziellen DAX-Neulinge würden zusammen gerade einmal acht Prozent am Index ausmachen.

Chemie, Auto, Industrie – diese Branchen dürften auch künftig Deutschlands erste Börsenliga dominieren. Zu den wenigen Tech-Unternehmen im Index gehört der Neuling Delivery Hero – ein Unternehmen, dass viele Börsianer zwar begeistert, aber nach wie vor keinen Gewinn macht. Genau das könnte künftig aber zum Kriterium einer DAX-Mitgliedschaft werden. „Delivery Hero ist nicht profitabel, sie haben aber trotzdem ihre Berechtigung im DAX. Denn immerhin haben sie sich über den S- und M-DAX hochgearbeitet, die Aktionäre haben die Papiere gekauft und die Bewertung hochgetrieben“, so SdK-Sprecher Kunert. „Irgendwann müssen sie natürlich auch anfangen, Gewinne zu liefern. Das ist klar. Ich sehe eher das Problem, dass das Unternehmen kein eigenes Deutschland-Geschäft mehr hat.“

Chancen auf eine DAX-Notierung dürfen sich auch Qiagen, Siemens Energy, LEG Immobilien und Scout24 ausrechnen. Die Experten der DZ Bank glauben, dass neue und frische Geschäftsmodelle den DAX attraktiver machen könnten. „Die größeren Werte aus der zweiten Reihe können mehr Aufmerksamkeit erhalten. Für den MDAX besteht allerdings das Risiko, dass er an Relevanz für Generalisten verliert“, schreibt DZ-Bank-Analyst Michael Bissinger.

Für die Deutsche Börse geht es bei der Neuaufstellung auch darum, die richtigen Lehren aus dem Wirecard-Skandal zu ziehen. Die Anforderungen an testierte Geschäftsberichte und die Compliance-Standards könnten angehoben werden.

Für Aktionärsschützer Kunert gibt es jedoch weitere Stellschrauben, an denen die Deutsche Börse ansetzen könnte. Die zunehmende Internationalisierung der deutschen Wirtschaft erfordere klare Index-Regeln. Ansonsten entstehe eine „Zweiklassengesellschaft an den deutschen Börsen“, befürchtet Kunert. „Inzwischen sind mehr als ein Dutzend ausländischer Unternehmen in deutschen Indizes gelistet, mit Linde ist das Problem sogar im DAX angekommen. Für Aktionäre ist es schwieriger, an der Hauptversammlung teilzunehmen, ihre Rechte wahrzunehmen und wichtige Informationen zu erhalten. Denn das deutsche Aktiengesetz gilt nicht für ausländische Gesellschaften.“ So unterlägen die deutschen Unternehmen einem Corporate-Governance-Kodex mit bestimmten Verhaltensregeln. Für ausländische Firmen gelten diese nicht.

Die Veröffentlichungen bestimmter Berichte und Prospekte sei häufig selbst für deutsche Kleinanleger nur schwer zu verstehen. „Man sollte von Unternehmen in einem deutschen Index beispielsweise fordern, dass Sie ihre Publikationen auch in deutscher Sprache veröffentlichen“, fordert Kunert.

Bis zum 4. November können Marktteilnehmer ihre Vorschläge abgeben, Ende November werden dann die Ergebnisse vorgestellt. Bis die Änderungen in Kraft treten, dauert es vermutlich aber noch bis zur nächsten Index-Überprüfung im März 2021.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion