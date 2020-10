BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag ist skeptisch, ob die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausreichen. Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag: "Es wird jetzt etwas mehr einheitliche Regeln bei steigenden Infektionszahlen geben. Aber ob das reicht und die Menschen besser durchblicken können, was gilt, müssen wir erst noch sehen." Der Leipziger Oberbürgermeister sagte weiter: "Wir dürfen in den kommenden Wochen die Kontrolle über die Ausbreitung von Corona nicht verlieren."

Der Städtetag begrüße das frühere und strengere Eingreifen bereits bei 35 Infektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern soll in Städten und Regionen ab diesem Grenzwert die Maskenpflicht ausgeweitet werden und die Gästezahl bei privaten Feiern weiter begrenzt werden.