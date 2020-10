Um sich die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte auf: https://www.prnasia.com/mnr/INKR_202010.shtml

„Aus unserer Liebe zu Comics wollten wir eine Plattform schaffen, die eine große positive Wirkung hinterlassen könnte", erklärt Ken Luong, CEO von INKR. „Unsere langjährige Erfahrung in der Schaffung von Produkten hat uns gelehrt, dass wir uns in einer einzigartigen Position befinden, um alle Arten von Comics effizient zu Lesern auf der ganzen Welt zu bringen."

INKR bietet seinen Lesern einen universellen Zugang zu Comics aus aller Welt, darunter japanische Manga von Kodansha und Tokyopop, koreanische Webtoons von Mr. Blue and Toons Family, chinesische Manhua von Weibo und FanFan sowie amerikanische Comics von Verlagen wie Image, ein beispiellose Sammlung an Werken, die in einer einzigen App zu lesen sind.

INKR bietet auch INKR Localize an, eine KI-unterstützte Lokalisierungssoftware, mit der Comics in Rekordzeit übersetzt und von ihren autorisierten Autoren veröffentlicht werden können. INKR Localize wird dadurch die Probleme in Bezug auf unbezahlte, nicht autorisierte gescannte Übersetzungen effektiv beenden.

Neben der Lokalisierung ist INKR for Publishers für alle Autoren das Tor zur globalen Distribution ihres Comic-Katalogs. INKR for Publishers ermöglicht eine flexible Monetarisierung und app-interne Werbung. Weitere Informationen finden Sie unter https://inkr.com/publishers .

Die App ist derzeit für iOS und Android verfügbar.

Über INKR Global Pte. Ltd.

INKR Global ist ein menschenzentriertes, designorientiertes Technologieunternehmen mit dem Ziel, Comics allgemein zugänglich zu machen. INKR hilft Comicverlegern und Comiczeichnern dabei, Leser weltweit zu erreichen, indem sie den Verbrauchern großartige Inhalte zur Verfügung stellt, egal wo sie sich befinden.

INKR, mit Sitz in Singapur und einem von Vietnam aus arbeitenden Mitarbeiterteam, wurde von passionierten Comic- und Manga-Lesern gegründet. Sie glauben an das Potenzial des Mediums nicht nur als Mittel zum Erzählen von Geschichten, sondern auch als Bildungs- und Kommunikationsmittel. Weitere vom Team erstellte Anwendungen sind Fuzel-Collage, Woodpost, Wikly und KeepShot.

Weitere Informationen über INKR finden Sie unter https://inkr.com .

