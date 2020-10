Das auf Blicksteuerung bei der Computerbedienung spezialisierte Münchner Startup 4tiitoo (forty two) erhält im Rahmen einer Kapitalerhöhung 3,1 Millionen Euro von einer Investorengruppe. Angeführt wird die Runde von der österreichischen Unternehmerin Sandra Berkson, mit im Boot sind unter anderem Business Angels aus dem BayStartUP Investoren-Netzwerk. Das frische Kapital fließt hauptsächlich in die Vermarktung und die weitere Entwicklung der aktuellen Softwareplattform NUIA Productivity+ sowie weitere smarte Eye-Control-Lösungen. Diese sollen in Kürze auch die videobasierte Kommunikation im "New Normal" der Mobilarbeit deutlich effizienter machen. Aufgrund des anhaltend hohen Interesses bleibt die Finanzierungsrunde noch bis Ende November im Zuge eines Second Closing für weitere Investoren geöffnet.



Die Lösungen von 4tiitoo ersetzen einen Großteil der Mausinteraktion am Computerarbeitsplatz durch ganz natürliche Blicksteuerung. Das erhöht die Effizienz um bis zu zwölf Prozent und verbessert zugleich die Arbeitsplatzergonomie. Nutzer können z.B. Links, Elemente und Eingabefelder direkt per Blick steuern und Inhalte automatisch in ihrer Lesegeschwindigkeit scrollen. Darüber hinaus erkennt die KI-basierte, selbstlernende Software schon nach kurzem Einsatz das individuelle Nutzerverhalten, trifft immer präzisere Vorhersagen und schlägt erwartete Eingaben aktiv vor. Diese "Intention Prediction" genannte Technologie eröffnet eine völlig neue Dimension in der Interaktion mit unseren Geräten, die sich der natürlichen Kommunikation zwischen Menschen immer weiter annähert.



Die Produkte von 4tiitoo sind branchenübergreifend im Einsatz und umfassen alle Bereiche der Mensch-Maschine-Interaktion. 4tiitoo Kunden sind führende Unternehmen u. a. aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Automotive, Maschinenbau, Versorgung und produzierende Industrie. Die NUIA Software-Plattform wird dabei an Computerarbeitsplätzen in unterschiedlichen Fachbereichen, von Buchhaltung und Einkauf über Konstruktion und Softwareentwicklung, bis hin zu Servicecentern, Logistik und Produktion eingesetzt.