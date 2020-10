BARCLAYS belässt Inditex auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Inditex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Unter den Modeeinzelhändlern sei der spanische Konzern bei seiner Onlinestrategie weiter als die meisten Wettbewerber, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Anteil des Online-Geschäfts am Gesamtumsatz sollte künftig weiter steigen./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 15:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Inditex Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de