Köln/Hamburg (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der

Nachrichtensender ntv zeichnen heute Unternehmen in 57 Kategorien mit dem

Deutschen Fairness-Preis 2020 aus. Über 55.000 Kundenmeinungen haben im Rahmen

einer großen Befragung entschieden, wer aktuell in puncto Fairness führend ist;

die Verbraucher bewerteten insgesamt 792 Anbieter ( Sendehinweis: ntv Ratgeber -

Test, Donnerstag, 15.10.2020, 18:35 Uhr ).



Prämiert werden in diesem Jahr beispielsweise Hellweg (Baumärkte), Medion

(Computer-Hersteller), Carglass (Autoglaswerkstätten), Junge Die Bäckerei

(Bäckerei-Ketten) Viactiv Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Dr.

Klein (Finanzberatung), Trade Republic (Online-Broker-Spezialisten) oder

Dethleffs (Wohnmobile/Wohnwagen). "Was sämtliche Preisträger kennzeichnet, ist

ihr beispielhaftes Verhalten dem Kunden gegenüber, womit sie in ihrer Branche

Maßstäbe setzen", bemerkt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts

für Service-Qualität.







Unternehmen sich durch ihre Fairness auszeichnen. Das sorgt für Transparenz und

macht den Deutschen Fairness-Preis zu einer wichtigen Orientierungshilfe vom

Verbraucher für den Verbraucher", so Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter

Wirtschaftsmagazine.



In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein

Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Unternehmen in drei

elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis,

Zuverlässigkeit und Transparenz. Diese wurden anhand zahlreicher Unterkriterien

operationalisiert: von der Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte über

die Einhaltung von Absprachen bis zur Kulanz bei Reklamationen. Die Befragung

berücksichtigte zudem die Vollständigkeit und Verständlichkeit von

Produktinformationen, die Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf

versteckte Kosten und Lockangebote. Die Befragten konnten je Kategorie nur

maximal ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten

Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 55.866

Kundenmeinungen ein. Bewertet wurden 792 Unternehmen; in die Einzelauswertung

gelangten 585 Anbieter, die jeweils 80 Kundenmeinungen erreichten.



PREISTRÄGER " DEUTSCHER FAIRNESS-PREIS 2020"



(Kategorien und Unternehmen in alphabetischer Sortierung)



Antivirus-Software-Anbieter: Avast; Kaspersky; McAfee



Autobanken: Peugeot Bank (PSA Bank Deutschland); Renault Bank (RCI Banque

Deutschland); Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services) Seite 2 ► Seite 1 von 2



