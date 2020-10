Rückblick: Der DAX bewegt sich weiterhin seitwärts und das bereits seit Anfang Juni. Weder die Bullen noch die Bären konnten in den vergangenen Monaten nachhaltig die Oberhand gewinnen. Ausbruchsversuche nach oben scheiterten ebenso wie Kursrückgänge unter den wichtigen 200er-EMA. Die letzte Abwärtskorrektur wurde am 25. September bei 12’341 Punkten und damit direkt am 200er-EMA gestoppt. Aktuell befindet sich der DAX wieder in ...