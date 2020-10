iXBRL und ESEF leicht gemacht / Silvester Group und ParsePort schnüren gemeinsames "ESEF-Sorglos-Paket" (FOTO)

Hamburg (ots) - Nach einer umfassenden Marktanalyse hat die Silvester Group

bekannt gegeben, zusammen mit dem Technologiepartner ParsePort ein

kundenoptimiertes ESEF/iXBRL-Full-Service-Angebot für Emittenten in Deutschland

anbieten zu können. Mit der gemeinsamen Lösung bieten die

Investor-Relations-Experten und der technologische Lösungsanbieter für das

Reporting einen extrem kompetenten, qualitätsgesicherten Full-Service-Prozess zu

sehr wettbewerbsfähigen Preisen.



Mit dem "ESEF-Sorglos-Paket" bündeln die Silvester Group und die dänische

ParsePort ihre Kräfte, um aus den rein funktionalen Anforderungen an mensch- und

maschinenlesbare, einheitlich strukturierte IFRS-Finanzberichte kein Hexenwerk

werden zu lassen. Dabei liefert ParsePort die in Europa führende Software-Lösung

zur iXBRL-Konvertierung bestehender Finanzberichte im PDF-Format und der Zahlen

in MS Excel - die Silvester Group steuert ihr seit mehr als 30 Jahren

etabliertes Know-how in der erfolgreichen Erstellung und Redaktion von

Geschäfts- und Finanzberichten bei. Das "ESEF-Sorglos-Paket" wird

Unternehmenskunden zu einem sehr attraktiven Paketpreis angeboten und bietet

zwei wesentliche Vorteile:







Konvertierung



- ParsePort bietet mit einer europaweiten Präsenz die derzeit schnellste,

voll-automatisierte und kosteneffizienteste iXBRL-Lösung für europäische

Unternehmen an - immer nach dem Motto "XBRL made simple".

- Dabei genügen PDF-Dateien des Geschäftsberichts sowie die im

Erstellungsprozess ohnehin verwendeten MS Excel-Dateien.



2. Know-how für eine pragmatische Einführung und einfache Regelprozesse



- Die SilvesterGroup berät, schreibt, gestaltet und produziert Geschäftsberichte

seit mehr als 30 Jahren.

- Das Team aus Investor-Relations-Verantwortlichen, Finanzanalysten,

Wirtschafts- und Unternehmensberatern hat einen pragmatischen,

benchmark-orientierten Ansatz für die Taxonomie-Zuordnungen (Mapping &

Tagging) und die einfache Nutzung im Regelprozess entwickelt, der auch in den

"heißen Phasen" keine weitere Komplexität in die Prozesse bringt.



iXBRL und ESEF werden für die kommenden Geschäftsberichte zur Pflicht



Ab dem 1. Januar 2020 sind alle IFRS Geschäftsberichte in der EU in einem

einheitlichen elektronischen Berichtsformat (European Single Electronic Format,

kurz ESEF) anzufertigen. Hierfür wurde durch die ESMA (European Securities and

Markets Authority) eine einheitliche ESEF-Taxonomie erstellt, die im

Wesentlichen auf der IFRS-Taxonomie basiert. Die Zahlen im IFRS-Jahresabschluss

eines Geschäftsberichts müssen den entsprechenden Taxonomien zugeordnet, das

heißt markiert bzw. getaggt werden, damit eine klare, einheitliche und Seite 2 ► Seite 1 von 2



1. Technologie für eine bewährte, performante und voll-automatisierteKonvertierung- ParsePort bietet mit einer europaweiten Präsenz die derzeit schnellste,voll-automatisierte und kosteneffizienteste iXBRL-Lösung für europäischeUnternehmen an - immer nach dem Motto "XBRL made simple".- Dabei genügen PDF-Dateien des Geschäftsberichts sowie die imErstellungsprozess ohnehin verwendeten MS Excel-Dateien.2. Know-how für eine pragmatische Einführung und einfache Regelprozesse- Die SilvesterGroup berät, schreibt, gestaltet und produziert Geschäftsberichteseit mehr als 30 Jahren.- Das Team aus Investor-Relations-Verantwortlichen, Finanzanalysten,Wirtschafts- und Unternehmensberatern hat einen pragmatischen,benchmark-orientierten Ansatz für die Taxonomie-Zuordnungen (Mapping &Tagging) und die einfache Nutzung im Regelprozess entwickelt, der auch in den"heißen Phasen" keine weitere Komplexität in die Prozesse bringt.iXBRL und ESEF werden für die kommenden Geschäftsberichte zur PflichtAb dem 1. Januar 2020 sind alle IFRS Geschäftsberichte in der EU in einemeinheitlichen elektronischen Berichtsformat (European Single Electronic Format,kurz ESEF) anzufertigen. Hierfür wurde durch die ESMA (European Securities andMarkets Authority) eine einheitliche ESEF-Taxonomie erstellt, die imWesentlichen auf der IFRS-Taxonomie basiert. Die Zahlen im IFRS-Jahresabschlusseines Geschäftsberichts müssen den entsprechenden Taxonomien zugeordnet, dasheißt markiert bzw. getaggt werden, damit eine klare, einheitliche und