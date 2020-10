UBS belässt Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einigen Investorenveranstaltungen von 121 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Investorenveranstaltung in Frankreich hätten die Investoren die Aktie des Bremsenhersteller als hochqualitatives Investment gelobt, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie bemängelten aber unter anderem, dass noch immer kein neuer Vorstandschef berufen worden sei. Dies könnte der kurzfristig wichtigste Kurstreiber werden./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 16:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Knorr-Bremse Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de