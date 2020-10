Tschechiens Regierungschef vertritt Polens Interessen bei EU-Gipfel

WARSCHAU (dpa-AFX) - Weil sich Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki derzeit in Quarantäne befindet, wird sein tschechischer Amtskollege Andrej Babis beim EU-Gipfel die Interessen Warschaus vertreten. Morawiecki werde während des zweitägigen Gipfels in "ständigem Kontakt" mit Babis stehen, sagte ein Sprecher der polnischen Regierung am Donnerstag in Warschau. Bei dem Treffen in Brüssel geht es um Klimaschutz und das künftige Verhältnis zu Großbritannien, aber auch um die Corona-Pandemie.

Morawiecki hatte sich am Dienstag in Quarantäne begeben. Zuvor hatte er Kontakt mit einem corona-infizierten Beamten der Spezialeinheit SOP gehabt, die für den Schutz der Regierung zuständig ist. Ein Coronatest des Regierungschefs fiel negativ aus. Der Regierungssprecher sagte am Donnerstag, Morawiecki gehe es gut, er habe keine Krankheitssymptome. Über das weitere Vorgehen müssten die Ärzte entscheiden./dhe/DP/men