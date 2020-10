---------------------------------------------------------------------------

Paris, 14. Oktober 2020 - Prévoir Gestion Actions (WKN A1T7ND/A114GU) und Prevoir Perspectives (WKN A1XCQU/A114GT) mit Armin Zinser im Blickpunkt

Über die Schulter geschaut



Wie Armin Zinser aktives Fondsmanagement betreibt, Outperformer findet, diese langfristig begleitet und daran Investoren seiner Fonds partizipieren am Beispiel von Sartorius (WKN 716563)



Seit nunmehr 10 Jahren befindet sich die Vorzugsaktie des Pharma- und Laborzulieferers aus Göttingen in den vielfach ausgezeichneten Aktienfonds von Armin Zinser. Die Gewichtung von Sartorius (WKN 716563) wuchs im Laufe der Zeit und erreichte im Oktober dieses Jahres bei einem Kurs von nahezu 380 EUR mehr als 9 Prozent im Flaggschifffonds Prévoir Gestion Actions (WKN A1T7ND/A114GU). Damit bestätigt die Position die Ausnahme von seiner Regel. Denn Fondsmanager Zinser steuert die Gewichtungen in seinen Fonds konsequent nach der 1-3-5 - Regel. Demnach baut er Positionen ...

Über die Société de Gestion Prévoir SA:

Die Fondsgesellschaft Société de Gestion Prévoir ist eine Tochtergesellschaft der Groupe Prévoir, einer inhabergeführten Versicherungsgruppe mit einer mehr als 100-jährigen Tradition und Sitz in Paris, welche durch die französische Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert ist. Die Gruppe ist mit seinen mehr als 1.300 Mitarbeitern im Lebens- und Rentenversicherungsbereich nicht nur in Frankreich sondern auch in den Ländern Portugal und Polen tätig.

Weitere Informationen und den Risikohinweis finden Sie auf unserer Internetseite: www.sgprevoir.com/de



°