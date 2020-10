BERENBERG belässt LINDE plc auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das Wachstum der Wasserstoffnachfrage im Zuge zunehmender Umweltbemühungen biete langfristig reichlich Potenzial für Gasekonzerne, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig allerdings dürfte sich das erst einmal kaum auf die Gewinn auswirken./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 14:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Linde Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de