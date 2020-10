FRANKFURT (dpa-AFX) - Die lange hoffnungsvolle Stimmung an den Börsen schlägt angesichts steigender Corona-Infektionen und der Sorge vor erneut scharfen Einschnitten für die Wirtschaft in Angst um. Marktexperten schließen inzwischen auch einen erneuten Lockdown in Europa nicht mehr aus. Der Dax reagierte darauf am Donnerstag mit deutlichen Verlusten von zuletzt 3,08 Prozent auf 12 626,34 Zähler.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor 2,31 Prozent auf 27 243,79 Punkte. Auch europaweit notierten die Börsen tief im Minus: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor zuletzt mehr als zweieinhalb Prozent.