Köln (ots) -



- Erstmals ausgetragene Goodwood SpeedWeek vereint Festival of Speed und

Goodwood Revival als virtuelle Live-Events für Motorsport-Fans in aller Welt

- Livestream-Zuschauer erleben erste Fahrten des einzigartigen

Elektro-Prototypen Mustang Mach-E 1400 und des ebenso beeindruckenden neuen

Puma ST

- Weiter mit Power: Performance-Fans dürfen sich morgen auf eine

Modell-Ankündigung im Rahmen der Goodwood SpeedWeek freuen



Ford will die Fans von Performance-Fahrzeugen in aller Welt bei der Goodwood

SpeedWeek (Großbritannien) vom 16. bis 18. Oktober mit Auftritten der

sportlichsten Prototypen und Serienmodelle der Marke begeistern. Zu den

Highlights der Veranstaltung, die per Live-Stream übertragen wird, zählen die

ersten Action-Bilder des kompromisslosen Elektro-Supersportlers Mustang Mach-E

14001) und des dynamischen Ford Puma ST. Mit einer angepeilten Spitzenleistung

von über 1.400 PS verkörpert der Mustang Mach-E 1400 eine besonders spektakuläre

Ausprägung eines Elektroautos. Auf dem Goodwood Motor Circuit nahe der

südenglischen Stadt Chichester wird Vaughn Gittin jr. - Gründer von RTR

Vehicles, Motorsport-Champion und professioneller Drift-König - den Mustang

Mach-E 1400 erstmals in Europa nach allen Regeln der Kunst "ausreiten".







Rennstrecken-Debüt. Das erste europäische Performance Crossover-SUV von Ford ist

mit ausgefeilten Technologien wie dem in diesem Segment erstmals erhältlichen

mechanischen Sperrdifferenzial (mLSD), den patentierten Force Vectoring-Federn

und wählbaren Fahrmodi von "Eco" bis "Track" für diese Aufgabe bestens

aufgestellt.



Performance-Produkt-Ankündigung am morgigen Freitag



Darüber hinaus plant Ford im Rahmen der Goodwood SpeedWeek eine

Produkt-Ankündigung für den morgigen Freitag (16. Oktober), die alle Fans von

Ford Performance-Fahrzeugen begeistern dürfte.



Wahrhaft elektrisierende Fahrleistungen



Beim Mustang Mach-E 1400 handelt es sich dabei um den "One-Of-A-Kind"-Prototyp

eines voll-elektrischen Rennfahrzeugs. Erst kürzlich hatte Ford den ebenfalls

elektrisch angetriebenen Mustang Cobra Jet 1400 präsentiert, der für

Dragster-Rennen entwickelt wurde. Der Mustang Mach-E 1400 soll dagegen vor allem

bei US-Motorsport-Veranstaltungen (NASCAR) und bei den populären

Gymkhana-Drift-Events antreten. Der Mustang Mach-E 1400 wurde von Ford

Performance in Zusammenarbeit mit RTR Vehicles entwickelt. Insgesamt 10.000

Arbeitsstunden haben die Teams in die Entwicklung dieses Elektrofahrzeugs

investiert, das die Lücke schließen soll zwischen dem realen Potenzial eines

Zudem feiert der neue Puma ST auf dem Traditionskurs in Goodwood sein



