X-ZELL schließt US$ 4 Millionen Finanzierungsrunde

Laut Branchenexperten der Firma Galen Growth (Schweiz/ Singapur) gilt X-ZELL alseines der innovativsten Gesundheitstechnologie- Startups der Welt. Die jungeFirma spezialisiert sich auf die Früherkennung von Krebs mit Hilfe einerneuartigen Blutanalysetechnik.Anhand einer 10ml Blutprobe können Bhakdi und sein Team Krebserkrankungen schonin den frühsten Entwicklungsstadien erkennen - selbst dann, wenn traditionelleTestmethoden noch keinen Alarm schlagen würden. Dazu kombiniert X-ZELL neuartigeAnalysetechniken mit künstlicher Intelligenz - und zwar so, dass der Frühtestohne großen Aufwand in Routinelaboren auf der ganzen Welt durchgeführt werdenkann.Die ursprünglich auf US$ 3 Millionen begrenzte Finanzierungsrunde wurde Anfang2020 auf US$ 4 Millionen ausgeweitet, um die Auswirkungen der Covid-19-Pandemieauf die klinische Forschungslandschaft auszugleichen.Laut Firmengründer Dr. Sebastian Bhakdi soll die Finanzspritze es ermöglichen,X-ZELLs Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auszubauen und neue Märkteaußerhalb Asiens zu erschließen. Dabei stehen vor allem Deutschland undMitteleuropa im Fokus."Covid-19 hat uns daran erinnert, wie wichtig die Früherkennung von Krankheitenfür ein funktionierendes Gesundheitssystem ist", so Bhakdi. "Ziel muss es sein,unsere Gesundheit aktiv zu managen, anstatt nur auf Symptome zu reagieren. ImBereich der Onkologie wird X-ZELL diesen Paradigmenwechsel konsequentvorantreiben."Laut Bhakdi hat X-ZELLs Finanzierungsrunde nach dem Launch Mitte 2018 vor allemin der zweiten Hälfte des Jahres 2019 erheblich an Dynamik gewonnen."2019 war ein entscheidendes Jahr für X-ZELL", sagt er. "Die mit Spannungerwartete Veröffentlichung unserer ersten klinischen Studie fiel mit derEröffnung unseres neuen Hauptsitzes in Singapur zusammen, wo wir nun gemeinsammit dem Diagnostics Development (DxD) Hub zusammenzuarbeiten, einem dereinflussreichsten Forschungs- und Entwicklungszentren der Welt."Investoren würden sowohl die Stärke der klinischen Daten als auch das hoheArbeitspensum des jungen Unternehmens würdigen, sagt X-ZELL COO, Johannes Hille,der die Finanzierungsrunde geleitet hat."Wir haben in den letzten zwei Jahren extrem viel bewegt und einen unglaublichenTatendrang an den Tag gelegt - das hat sich nun ausgezahlt", so Hille, den vorallem die hohe Anzahl von täglich 49 000 Neudiagnosen weltweit antreibt1. "DieTatsache, dass diese Runde trotz der späten Ausweitung noch überzeichnet wurde,ist Ansporn für uns, unseren Weg konsequent weiterzugehen."Konsequenz ist es auch, was Martin Wiechers, Geschäftsführer von Lead-InvestorDIAG, besonders an X-ZELL schätzt. "Im Zuge unserer Portfoliodiversifizierungist uns nicht nur das Konzept wichtig, in das wir investieren, sondern auch diekonkrete Umsetzung. Selbst die innovativste Technologie kann nur dann einenUnterscheid machen, wenn man es schafft, sie am Markt zu platzieren - und dafürstehen sowohl DIAG als auch X-ZELL."1International Agency for Research on Cancer (IARC), 2018