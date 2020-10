OCTO Telematics veröffentlicht Whitepaper „Digital Driver Essentials“

Der soziale Kontext allgegenwärtiger Technologien im täglichen Leben und eine komplexere Arbeitsumgebung beschleunigen die digitale Transformation der globalen Versicherungsbranche und ziehen neue Akteure an, die in die traditionelle Wertschöpfungskette drängen.

In diesem Whitepaper, das Zitate aus dem Gartner-Bericht Predicts 2020: Digital Challenges Slow Down Insurance Industry Transformation (Dezember 2019) enthält, stellen wir dar, wie Digital Driver Essentials, die OCTO-Suite an Telematikerfahrungen, unseren Interessengruppen, Unternehmen und Verbrauchern intelligente, intuitive und technologisch wegweisende Lösungen bereitstellt, die spürbare Vorteile in Bezug auf Loyalität, Profilerstellung und Risikoanalyse bieten sowie das Fahrverhalten positiv beeinflussen, den Fahrer bei einem Unfall unterstützen und seine Interaktion mit der Versicherungsgesellschaft angenehmer gestalten können.