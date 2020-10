Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- BVMed schlägt eine "Digitale Bestandsplattform VersorgungskritischerMedizinprodukte" vor- Flächendeckende Online-Bestellprozesse sorgen für Transparenz zurVerfügbarkeitHeimlich, still und leise hat es ausgedient: das Faxgerät, das in vielenBranchen noch immer beliebtes Werkzeug für das Bestellwesen ist. Eine Eilanfragedes Bundesgesundheitsministeriums (BMG) an Unternehmen und Verbände zu Beginnder Corona-Krise zeigte, wie überholt und intransparent die Prozesse in derSupply Chain der Medizinbranche sind. "Es wurde schnell klar, dass weder derBestand an Masken noch Desinfektionsmitteln bei Unternehmen und Großhändlernsichtbar war. Damit konnte der akute Bedarf nur schleppend befriedigt werden,Einrichtungen mit dringendem Bedarf waren im Blindflug unterwegs", analysiertManuel Strotmann, Geschäftsführer von Best IT. Das Unternehmen ist daraufspezialisiert, komplexe Geschäftsmodelle für den E-Commerce zu digitalisieren.In zahlreichen B2B-Branchen beginnen sich Webshops bereits durchzusetzen. DieVorteile liegen auf der Hand: Die an das Warenwirtschaftssystem angebundeneShopsoftware kennt jederzeit den Bestand, rund um die Uhr können Bestellungenangenommen und verarbeitet werden. Auch die physische Präsenz zurBestellabwicklung reduziert sich. Bis auf die Konfektionierung sowie Verpackungund Versand können die Prozesse berührungsfrei ablaufen und sind damit auch HomeOffice-tauglich.B2B-Shops machen Bestellwesen effizientOb Arztpraxis, Großklinik oder Klinikverbände: Modernes Bestellwesen macht dieProzesse und Planung effizient und ermöglicht so auch mehr Überblick inKrisensituationen. Der Bundesverband Medizintechnologie BVMed schlägt zurVermeidung von Lieferengpässen während Krisensituationen sogar eine "DigitaleBestandsplattform Versorgungskritischer Medizinprodukte" vor. Diese würdedigitale Schnittstellen erfordern, um den jeweiligen Bestand der Unternehmen undLieferanten übernehmen zu können. Bei der flächendeckenden Nutzung digitalerBestellportale oder sogar der Verwendung von EDI, einer elektronischenBestellschnittstelle aus der Automotive-Branche, wäre diese Anbindungunproblematisch und schnell zu erstellen. Mit dem eigens zugeschnittenenStandard eCl@ss ist es möglich, Stammdaten zu medizinischen Produkten digitalauszutauschen. eCl@ss ist als ISO/IEC-normenkonformer Industriestandard derweltweite Referenz-Datenstandard für die Klassifizierung und eindeutigeBeschreibung von Produkten und Dienstleistungen. "Die Medizinprodukte-Industriesteht für smarte Lösungen bereit, um die Verteilung versorgungskritischerMedizinprodukte in Krisensituationen besser über eine Bestandsdatenbank mit