DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Markteinführung Nass Valley Gateway Ltd.: Nass Valley Gateway erschließt den Markt für CBD-Produkte für Haustiere - eine wachsende Branche mit steigender Nachfrage 15.10.2020 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Unternehmen stellt Premium-CBD für Haustiere vor und unterzeichnet Medienpartnerschaft mit Tiburon Media Group.

Vancouver, BC, via NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN"); (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN") Händler für hochwertige, THC-freie und umfassende Vollspektrum-CBD-Verbrauchsartikel, stellt seine brandneue Produktlinie bestehend aus hochwertigen Vollspektrum-Tierprodukten vor: Nass Valley Gardens 300 mg Vollspektrum-Öle, 300 mg Vollspektrum-Leckerli sowie 500 mg Vollspektrum-Pfotenbalsam.

Statistiken zeigen, dass die Vorteile von Cannabinoiden auf Hanfbasis, das ausgeprägte Bewusstsein von Haustierbesitzern und die Bevorzugung von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere durch die Wirksamkeit von Produkten auf CBD-Basis für Haustiere, die den Markt Berichten zufolge antreiben sollen, zu einem Anstieg des Wachstums des Haustiermarktes geführt haben. Bei einem Wert von 27,7 Mio. USD im Jahre 2019 und einem erwarteten Wachstum bei einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 40,3 % wird laut Grandview Research dieses Marktsegment zwischen 2020 und 2027 voraussichtlich fast 400 Mio. USD erreichen.

In einem Bericht der Grandview Research heißt es: "Laut dem Bericht über neue Cannabis-Produkte konsumieren rund 24,0 % der US-amerikanischen Haustierbesitzer Produkte auf CBD-Basis entweder selbst oder verabreichen es ihren Haustieren. Die Verabreichung von CBD für Haustiere ist nützlich bei der Behandlung von Krankheiten, wie Krebs, Angstzuständen, Schlafstörungen und Epilepsie. Das erhöhte Auftreten von Angststörungen bei Haustieren, vor allem Hunden, ist ein weiterer wachstumsfördernder Faktor für den Markt. Dem Bericht "Clinical Ethology of the Veterinary Faculty" zufolge zeigen rund 88,0 % der behandelten Patienten seit 2018 angstbedingte Störungen."