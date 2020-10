Frankfurt am Main (ots) - Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen

Vorsichtsmaßnahmen haben drastische Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Was früher

persönlich und in Workshops erarbeitet wurde, erfolgt heute mit digitalen

Mitteln: "Eines wird schnell deutlich: Die Regeln zu Präsenz-Workshops lassen

sich nicht auf virtuelle Workshops übertragen", sagt Adam Sobanski, Partner der

Pharma-Beratungsgesellschaft MAIN5. Das Unternehmen arbeitet seit seiner

Gründung im Jahr 2013 verstärkt virtuell und führt diese Technik nun auch im

Rahmen des Change Management in Pharmaunternehmen ein. Ergebnisorientierte

virtuelle Workshops benötigen einen erfahrenen Moderator, umfassende Vorarbeit

und im Optimalfall bis zu zehn Teilnehmer bei einer Dauer von maximal drei

Stunden am Stück. Bei größeren Gruppen ist eine Aufteilung erforderlich, bei der

Kleingruppen spezielle Sachverhalte in Breakout-Sessions erarbeiten können.

Technisch gibt es zwei Dimensionen abzudecken: Die Kommunikation und die

Visualisierung der Schritte, Eingaben und Ergebnisse.



Tool-Kit für virtuelle Workshops







Skype und

Basis. Mit Zoom können Moderatoren wesentlich mehr mit den Teilnehmern

interagieren und Untergruppen bilden. Als nächste Dimension ist die

Visualisierung eine Herausforderung. In der Pharmabranche arbeiten Unternehmen

gerne mit der Brown Paper-Methode, die sich digital mit dem Tool Mural abbilden

lässt. "Mit Mural lassen sich wie auf einem regulären Whiteboard Skizzen und

Schaubilder anlegen und mit Kunden und Kollegen teilen und gemeinsam

gleichzeitig bearbeiten, jederzeit können zudem neue Teilnehmer in die Sitzung

und deren Bearbeitung einbezogen werden. Hier sind der Kreativität wirklich

keine Grenzen gesetzt!", sagt Adam Sobanski. Alle digitalen Methoden haben

derweil gemein, das in regelmäßigen Abständen eine Summary erfolgen sollte, um

alle Teilnehmer auf den aktuellen Stand zu bringen. Mittelfristig erfordere die

digitale Kollaboration bessere Ausstattung an den Heimarbeitsplätzen, um allen

Anforderungen an Kommunikation und Visualisierung gerecht zu werden. Dazu zählen

auch mehrere Bildschirme, die die persönliche Interaktion sowie die

Visualisierung abbilden können.



Nachhaltigkeit durch digitale Arbeit



Ein angenehmer Nebeneffekt der digitalen Workshops: Unternehmen sparen nicht nur

immense Reisekosten ein, sondern bessern auch die CO2-Bilanz deutlich auf. "In

Sachen Nachhaltigkeit hat uns Covid-19 vor Augen geführt, wie wesentlich

effizienter und ohne Vorbehalte über weite Entfernungen miteinander gearbeitet

werden kann. Wir freuen uns, die von uns erarbeiteten Best Practice-Methoden

auch erfolgreich bei großen Pharmaherstellern umsetzen zu können", sagt Adam

Sobanski von MAIN5. Im Projektmanagement steht derweil Agilität im Vordergrund

und steigert die Leistung der Projekte mit schneller und effizienter Umsetzung.

Die Methoden der Wahl sind Scrum und Kanban, wobei sich Scrum auf die iterative

Produktentwicklung und Kanban auf die kontinuierliche Prozessverbesserung

konzentriert. "Eines hat die Krise deutlich gezeigt: Wie schnell sich die

Arbeitswelt adaptieren kann, und welches Potenzial in neuen Technologien und

Strategien steckt. Insofern hat Covid-19 das Change Management beschleunigt",

resümiert Adam Sobanski, Partner von MAIN5.



Main5 ( http://www.main5.de ) wurde 2013 als Management Consulting Unternehmen

gegründet und ist auf die Strategie-, Prozess- und Lösungsberatung

internationaler Life Science Unternehmen in den regulatorischen Bereichen R&D,

Regulatory Affairs und Quality Management fokussiert. Die Berater von Main5

kombinieren ihre methodischen und systemischen Vorgehensweisen mit einer

langjährigen Industrieerfahrung. Auch komplexe Vorhaben führender

Industriekunden werden durch den holistischen Ansatz umgesetzt, der Mensch steht

dabei im Mittelpunkt auf dem Weg in die digitale Zukunft.



