Kooperation zwischen CENTOGENE und U-Diagnostics verstärkt COVID-19 Testkapazitäten in den Niederlanden

CAMBRIDGE, Mass. und ROSTOCK und BERLIN, Deutschland und BAARN, die Niederlande, 15. Oktober 2020 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, und U-Diagnostics B.V., gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um die COVID-19 Testkapazitäten in Gemeinden in den Niederlanden zu verstärken. U-Diagnostics B.V. ist ein niederländisches Medizinlabor, das auf die Analyse im Bereich der klinischen Chemie und Hämatologie, medizinischen Mikrobiologie, medizinischen Immunologie und pathologischen Diagnose spezialisiert ist.

Hintergrund der Partnerschaft ist, dass die Niederlande angesichts derzeit steigender Infektionszahlen eine weiterreichende Testkapazität anbieten möchte. Beide Unternehmen verstehen es auch als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, einfach zugängliche COVID-19 Testlösungen zur Verfügung zu stellen - und unterstreichen mit dieser Zusammenarbeit die Bedeutung grenzübergreifender Kooperation sowie Innovationen, um Bevölkerung gesund und die Wirtschaft aufrecht zu erhalten.

Als Teil der Vereinbarung hat sich U-Diagnostics, die in einem Labor in den Niederlanden bereits seit März 2020 Coronavirus-Tests anbietet, mit CENTOGENE, einem der großen Anbieter von COVID-19 Tests in Deutschland, zusammengeschlossen, um die Testkapazitäten in den gesamten Niederlanden zu erhöhen. CENTOGENE wird CentoSwab(TM), ihren CE-zertifizierten, Zweikomponenten-Plastik Abstrichspatel für oropharyngeale Probenentnahme, zur Verfügung stellen und die Analyse der Proben mittels Reverser Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) in einem der CENTOGENE-Laboratorien durchführen. Die Unternehmen beabsichtigen mit ihrer Zusammenarbeit unter Einsatz bereits existierenden Technologien und Arbeitsabläufe einen großen Beitrag zu den Testaktivitäten in den Niederlanden zu leisten.