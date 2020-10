FRANKFURT (dpa-AFX) - Es ist ein erster echter Hoffnungsschimmer für die an schlechte Nachrichten gewöhnten Anleger von ElringKlinger : Weil der Zulieferer und der Flugzeugbauer Airbus künftig gemeinsam Brennstoffzellen für die Luftfahrt entwickeln wollen, schnellten die Aktien von ElringKlinger am Donnerstag in die Höhe - und setzten damit in dem sehr schwachen Marktumfeld ein deutlich positives Ausrufezeichen.

Im frühen Handel waren die ElringKlinger-Papiere um mehr als ein Fünftel hochgesprungen und hatten damit den höchsten Stand seit Dezember letzten Jahres erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von 15,6 Prozent auf 8,31 Euro zu Buche. Die Anteilsscheine von Airbus konnten sich derweil dem Kursrutsch am Gesamtmarkt nicht entziehen und fielen um mehr als 3 Prozent.