Else Nutrition beauftragt Power Digital mit Leitung von Performance-Marketing, Influencer-Programmen und PR-Initiativen

Vancouver, 15. Oktober 2020. Else Nutrition Holdings Inc. (TSX-V: BABY, OTCQX: BABYF, FWB: 0YL) („Else“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Power Digital, ein führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Marketings, als Agentur für digitales Marketing beauftragt wurde. Power Digital, das landesweit für seinen datengetriebenen Ansatz und seine kanalübergreifenden Strategien bekannt ist, wird das US-amerikanische Performance-Marketing von Else Nutrition mit sofortigen bezahlten Werbekampagnen, Influencer-Programmen und PR-Initiativen unterstützen. Die PR-Agentur von Else Nutrition, Covet PR, wurde kürzlich von Power Digital übernommen und wird die PR- und Kommunikationsinitiativen der Marke weiterhin unterstützen.

„Wir freuen uns, Power Digital als Partner für das Wachstum des Else-Geschäfts gewinnen zu können“, sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Co-Founder von Else. „Angesichts ihrer Fokussierung auf Full-Funnel-Marketing und ihres beeindruckenden Kundenstamms, der Procter & Gamble, Spanx, Casper, SoulCycle und Uniqlo umfasst, sind wir davon überzeugt, dass sie die richtige Wahl sind, um Else auf die nächste Ebene zu heben und den Kunden eine vollständige Ernährung auf pflanzlicher Basis zu bieten. Power Digital repräsentiert jene Art von erstklassigen Marken, die wir anstreben“, fügte Frau Yitzhak hinzu.

„Wir können es kaum erwarten, den Erfolg von Else Nutrition mit einem voll integrierten 360-Grad-Marketingansatz weiter zu unterstützen“, sagte Sara Brooks, President der Covet Consumer Business Unit. „Nachdem wir in den vergangenen fünf Monaten mit Else Nutrition im Bereich PR zusammengearbeitet haben, um die Einführung der Marke auf dem US-Markt zu unterstützen, freuen wir uns darauf, die Marke weiter zu stärken und den Verbrauchern landesweit die Ernährung auf pflanzlicher Basis näher zu bringen.“

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.