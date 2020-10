PANDION AG bietet Webcast zur Anleiheemission für Privatanleger am 19. Oktober 2020

Online-Live-Präsentation via Audio-Webcast für Privatanleger einen Tag vor Zeichnungsstart der PANDION-Anleihe

Zeichnungsfrist vom 20. bis 26. Oktober 2020 (vorzeitige Schließung möglich)

Zielvolumen von 50 Mio. Euro, Zinsspanne 5,50 % bis 5,75 % p.a.

Köln, 15. Oktober 2020 - Die inhabergeführte PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, an einer Präsentation via Audio-Webcast zur PANDION-Anleiheemission durch Vorstand Reinhold Knodel teilzunehmen. Darüber hinaus können Anleger der Gesellschaft vorab ihre Fragen zusenden, die im Anschluss an die Live-Präsentation beantwortet werden.

Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte PANDION seiner Unternehmensfinanzierung nach der erfolgreichen Schuldscheinemission im Jahr 2018 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung und Weiterentwicklung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Mittel dienen der Finanzierung der Aktivitäten der PANDION-Gruppe, insbesondere der Umsetzung der breitgefächerten Pipeline mit derzeit 36 Projekten und einem Verkaufsvolumen von 4,3 Mio. Euro.

Eckdaten des PANDION Audio-Webcast

Montag, 19. Oktober 2020

Beginn: 13:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Teilnehmer-Link: https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=ZTlWz9oFJnoQ

Fragen vorab an: ir@pandion.de

Der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und www.bourse.lu zur Verfügung.



Eckdaten zur PANDION-Anleihe: