Die Nel Asa Aktie (-6,66% auf 18,73 NOK) bricht heute kräftig ein. Eigentlich konnte das Unternehmen in dieser Woche mit guten Nachrichten aufwarten. Es konnte ein Millionen-Auftrag in Polen an Land gezogen werden. Das alles half jedoch nicht, um die Stimmung in dem einen oder anderen Nel Asa Forum wieder zu bessern. Einige Anleger nehmen nach der jüngsten Rally der Nel Aktie Gewinne mit und könnten versuchen sich bei einem günstigeren Kurs vielleicht wieder neu zu positionieren.

