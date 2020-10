Zehntausende aus aller Welt bewerben sich um Tech-Stipendien der Bertelsmann-Digitalinitiative #50000Chancen (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Digitalinitiative wirbt über drei Jahre hinweg für digitale Weiterbildung in

den Bereichen Cloud, Data und KI

- Bewerbungsfrist für aktuelle Runde läuft noch bis Mitte November 2020



Die Stipendien-Initiative #50000Chancen, mit der Bertelsmann seit 2019 weltweit

für digitale Weiterbildung in Zukunftstechnologien wirbt, erlebt in diesem Jahr

einen regelrechten Ansturm. Auf die aktuell in Runde zwei ausgeschriebenen

15.000 Stipendien haben sich vier Wochen nach Bewerbungsstart bereits 36.700

Menschen aus 180 Ländern beworben - die Bewerbungsfrist läuft noch weitere vier

Wochen bis zum 16. November 2020. Im Rahmen des auf drei Jahre angelegten

Programms vergibt Bertelsmann insgesamt 50.000 Stipendien für Udacity-Kurse in

den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz (KI). Ziel ist es,

Interessierte fit für einen zunehmend digital ausgerichteten Arbeitsmarkt zu

machen und den Fachkräftemangel in diesem Bereich zu verringern.







Intelligenz (44 Prozent), gefolgt von Data (34 Prozent) und Cloud Computing (22

Prozent); geographisch kommen die meisten aus den Ländern Indien, Nigeria, USA,

Deutschland, Ägypten und Pakistan. Knapp ein Viertel stammt von Frauen. Mehr als

tausend Bewerbungen gingen zur Halbzeit der Bewerbungsphase von

Bertelsmann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus aller Welt ein.



Auch im vergangenen Jahr stieß das Udacity Technology Scholarship Program von

Bertelsmann unter dem Motto #50000Chancen auf eine enorme Resonanz; die

Bewerberzahlen liegen diesmal zur Halbzeit aber nochmal höher. Das Medien-,

Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen bewirbt das Stipendien-Programm erneut

mit einer umfangreichen Imagekampagne, die allein in den vergangenen Wochen mehr

als 30 Millionen Menschen erreichte. Interessierte können sich noch bis zum 16.

November 2020 um ein Stipendium bewerben:

https://www.udacity.com/bertelsmann-tech-scholarships .



"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es durch unsere Digitalinitiative Menschen

weltweit ermöglichen, sich in zukunftsweisenden Bereichen weiterzubilden",

erklärte Bertelsmann-CEO Thomas Rabe. Die aktuellen Bewerberzahlen belegten ein

international hohes Interesse daran, "in der digitalen Welt erfolgreich zu sein

und sich entsprechend weiterzubilden, um technologische Lösungen für

zukunftsfähige Geschäfte entwickeln zu können".



Steven Moran, Chief Learning Officer von Bertelsmann, ergänzte: "Die

Geschwindigkeit der Technologisierung von Geschäftsmodellen hat durch die

Corona-Pandemie noch einmal zugenommen. Getrieben werden sie insbesondere durch Seite 2 ► Seite 1 von 2



Die meisten der bisher 36.700 Bewerbungen entfallen auf Kurse zu KünstlicherIntelligenz (44 Prozent), gefolgt von Data (34 Prozent) und Cloud Computing (22Prozent); geographisch kommen die meisten aus den Ländern Indien, Nigeria, USA,Deutschland, Ägypten und Pakistan. Knapp ein Viertel stammt von Frauen. Mehr alstausend Bewerbungen gingen zur Halbzeit der Bewerbungsphase vonBertelsmann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus aller Welt ein.Auch im vergangenen Jahr stieß das Udacity Technology Scholarship Program vonBertelsmann unter dem Motto #50000Chancen auf eine enorme Resonanz; dieBewerberzahlen liegen diesmal zur Halbzeit aber nochmal höher. Das Medien-,Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen bewirbt das Stipendien-Programm erneutmit einer umfangreichen Imagekampagne, die allein in den vergangenen Wochen mehrals 30 Millionen Menschen erreichte. Interessierte können sich noch bis zum 16.November 2020 um ein Stipendium bewerben:https://www.udacity.com/bertelsmann-tech-scholarships ."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es durch unsere Digitalinitiative Menschenweltweit ermöglichen, sich in zukunftsweisenden Bereichen weiterzubilden",erklärte Bertelsmann-CEO Thomas Rabe. Die aktuellen Bewerberzahlen belegten eininternational hohes Interesse daran, "in der digitalen Welt erfolgreich zu seinund sich entsprechend weiterzubilden, um technologische Lösungen fürzukunftsfähige Geschäfte entwickeln zu können".Steven Moran, Chief Learning Officer von Bertelsmann, ergänzte: "DieGeschwindigkeit der Technologisierung von Geschäftsmodellen hat durch dieCorona-Pandemie noch einmal zugenommen. Getrieben werden sie insbesondere durch