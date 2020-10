EU-Whistleblower-Direktive setzt Unternehmen unter Zugzwang / Pflicht zur Einrichtung eines internen Hinweisgebersystems bis Ende 2021

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiesbaden (ots) -- EU-Whistleblower-Richtlinie verpflichtet Unternehmen zur Einrichtung einesinternen Hinweisgebersystems bis Ende 2021.- Laut Studie hinken deutsche Unternehmen bei der Umsetzung noch hinterher.- Verschiedene Tools auf dem Markt versprechen Unternehmen Richtlinien-konformeUmsetzung.Die EU-Mitgliedstaaten sind sich bereits seit 16. Dezember 2019 einig:Whistleblowern (zu dt. Hinweisgebenden) soll besonderer Schutz zukommen, damitsie vermeintliche Verstöße gegen Unionsrecht in und von Organisationen ohneAngst vor negativen beruflichen oder persönlichen Konsequenzen melden können.Deswegen haben die Mitgliedsländer damals die neue Whistleblower-Richtlinieverabschiedet. Sie selbst haben noch bis Ende 2021 Zeit, diese Direktive injeweils nationales Recht umzusetzen. Weitreichende Folgen hat das fürUnternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten oder mehr als 10 Mio. EuroJahresumsatz. Sie sind nun verpflichtet, ein internes Meldesystem zurEntgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen zugänglich zu machen und müssendabei jede Menge Anforderungen beachten. Zudem drohen Sanktionen beiNichtumsetzung. Einer aktuellen Studie der Technischen Universität Darmstadt zuFolge, haben deutsche Unternehmen in diesem Zusammenhang noch sehr vielNachholbedarf."Hätten funktionierende Whistleblower-Systeme den Wirecard- oder auch denDiesel-Skandal früher aufdecken und damit die Negativfolgen für Anleger undKunden reduziert werden können?", fragt Christopher Seinecke, Associate Directorder Technologieberatung INVENSITY mit Sitz in Wiesbaden. Seinecke: "ImNachhinein können wir das natürlich nicht mit Sicherheit beantworten. Auch, wennwir davon ausgehen, dass wir die Frage wahrscheinlich bejahen müssten. Feststeht jedoch, dass ein Whistleblower-System gemäß der neuen EU-Richtlinie nichtnur Hinweisgebern zusätzlichen Schutz vor Repressalien bietet. Bei allenMehraufwänden: Unternehmen und gerade auch ihre Führungskräfte reduzieren damitvor allem auch das Rechtsrisiko der Firma und gegebenenfalls auch ihrpersönliches."Die neue Direktive schreibt nicht nur eine generelle Pflicht zur Einrichtungeines solchen internen Hinweisgebersystems vor. Sie stellt darüber hinausspezifische Anforderungen an dieses. Für Unternehmen sind sicherlich diefolgenden besonders interessant: Whistleblower müssen die Möglichkeit haben,Hinweise schriftlich, telefonisch oder persönlich abzugeben. Die Anonymität desWhistleblowers muss dabei über den gesamten Verarbeitungsprozess eines Hinweises