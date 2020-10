Berlin (ots) - Jeder vierte Deutsche ist auf die Versorgung mit Hilfsmitteln

angewiesen. Weil die überwiegende Mehrzahl der Patientinnen und Patienten ohne

Hilfsmittel in ihrer Mobilität eingeschränkt ist, wurde die wohnortnahe

Versorgung gesetzlich fest verankert. Doch noch immer gibt es gesetzliche

Krankenkassen, die eine flächendeckende wohnortnahe Versorgung nicht ausreichend

im Blick haben. So unterzeichnete zuletzt die IKK Classic im Bereich der

Versorgung mit reha-technischen Hilfsmitteln - dies sind unter anderem

Rollstühle, Toilettenstühle, Badewannenlifter - einen Vertrag mit einer





Versorgung im Versand - Einweisung per Telefon







persönliche Beratung und ohne Montage vor Ort vor. Hierdurch wird ein erhöhtes

Sturz- und Verletzungsrisiko der Patienten regelrecht in Kauf genommen.

Ebenfalls sieht der Vertrag die Selbstmontage des Hilfsmittels durch die

Patientinnen und Patienten vor.



Eine Toilettensitzerhöhung selbst montieren, das mag für gesunde Menschen ohne

Behinderung und mit ein wenig handwerklichem Geschick kein Problem sein. Von

Patientinnen und Patienten, die das Hilfsmittel verordnet erhalten haben, weil

sie immobil sind und sich in der Regel gar nicht bücken können, kann dies nicht

verlangt werden. Ältere Menschen sehen sich alleingelassen und können so ohne

fremde Hilfe das verordnete Produkt nicht einsetzen. Verträge anderer

Krankenkassen, wie beispielsweise der AOK, sehen daher die persönliche

Einweisung in das Hilfsmittel als verbindliche Leistung zwingend vor.



Dieser Einzelvertrag soll nun als Blaupause für die bundesweite Versorgung der

etwa drei Millionen Versicherten der IKK Classic dienen. Sanitätshäuser, die

diesem Vertrag nicht beitreten, dürfen keine Versicherten der IKK versorgen.

Patientinnen und Patienten, die bei der Krankenkasse versichert sind, müssen

wegen der mangelhaften Flächendeckung jetzt mit Verzögerungen ihrer Versorgung

und mit einer unzureichenden Vorortbetreuung rechnen.



Der Einzelvertrag: Preisdumping durch die Hintertür



Dem Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT), der die Sanitätshäuser

auf Bundesebene vertritt, wurde zuvor ebenfalls ein Vertrag* angeboten - aber

dieser orientierte sich an den Ergebnissen der inzwischen verbotenen

Ausschreibungen. Nach einem Jahr zäher Auseinandersetzungen erklärte die IKK

Classic die Verhandlungen in diesem Jahr einseitig für gescheitert. Die

Schiedsstelle, die die Gesetzgebung** für diese Fälle vorsieht, wurde von ihr

allerdings nicht angerufen. Stattdessen wurde ein Vertrag mit einem Seite 2 ► Seite 1 von 3



