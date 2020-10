Drone Delivery kündigt Teilnahme an einem Forschungsprojekt mit der University of Toronto und der Ford Motor Company an

TORONTO (ONTARIO), 15. Oktober 2020. Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt mit dem Institute of Aerospace Studies an der University of Toronto (das „UTIAS“) und der Ford Motor Company („Ford“) eingeladen wurde.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die Parteien zusammenarbeiten, um eine automatisierte Drohne auf ihre Fähigkeit zu testen, ein sich bewegendes Bodenfahrzeug innerhalb der Flugarena zu verfolgen und auf diesem zu landen.

„Als klarer Marktführer in der globalen Drohnenlogistikbranche freuen wir uns sehr mit erstklassigen Organisationen wie dem UTIAS und Ford zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie und unsere Anwendungen für die Drohnenlieferung auszubauen. Wir bringen die Branche weiterhin voran und diese Fortschritte können kommerzielle Anwendungsfälle für die Drohnenlieferung schaffen. Wir können mit Stolz auf eine Geschichte der Forschungs- und Entwicklungsarbeit zurückblicken, die zu einzigartigen und patentiertem geistigem Eigentum und der erfolgreichen Kommerzialisierung unserer fortschrittlichen Logistiklösung geführt hat“, meint Michael Zahra, President und CEO von DDC.

„Mit dieser Arbeit könnten die Anwendungen, für die Quadrotordrohnen nützlich sind, deutlich erweitert werden. Je fortschrittlicher die Drohnen werden, desto besser werden sie bei der Inspektion von Infrastruktur, bei Such- und Rettungsaktionen in entlegenen Gebieten, bei der Verfolgung sich bewegender Objekte für Sicherheitsanwendungen und bei der Auslieferung leichter Pakete sein. Unser Ziel sind wiederholte Landungen der Drohne auf dem sich bewegenden Fahrzeug mit Beibehaltung der relativen Positionsgenauigkeit in einem Bereich von 10 Zentimetern, auch wenn die Geschwindigkeit des Zielfahrzeuges zunimmt“, sagt Associate Professor Steven Waslander am UTIAS.

„Grundlegende Forschungsinfrastruktur führt in Verbindung mit Weltklasse-Forschern zu bahnbrechenden Entdeckungen“, weiß Ramin Farnood, Vizedekan für Forschung im Fachbereich Ingenieurwissenschaften an der University of Toronto. „Mit der Unterstützung der Canada Foundation for Innovation können unsere Forscher an der University of Toronto ihre Führungsstellung auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften behaupten und positive und entscheidende Beiträge für unsere Gesellschaft und Wirtschaft leisten.“