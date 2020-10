UBS belässt JCDecaux auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JCDecaux vor Umsatzzahlen von 15,50 auf 15,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für den Außenwerbung-Spezialisten seien die Zeiten hart, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die aktuell wieder verschärften Corona-Restriktionen in Europa. Das organische Wachstum der Franzosen dürfte im dritten Quartal um 37 Prozent gefallen sein./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 15:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. JC Decaux Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de